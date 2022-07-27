Kaynak: DHA

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Varank, Çanakkale, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bakan Varank: Türkiye, bugün yatırımlarda dünyanın en güvenli limanlarından biri (2) - Son Dakika

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