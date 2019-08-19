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Ezine MYO'da ilk kayıt heyecanı

1 saat önce

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) 2019-2020 akademik yılının ilk kayıtları yapıldı.

Ezine MYO'da ilk kayıt heyecanı, System.String[]
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksek Okulu'nda (MYO) 2019-2020 akademik yılının ilk kayıtları yapıldı.

ÇOMÜ Ezine MYO'daki bölümlere 2018-2019 akademik yılında yerleştirilen öğrenciler, kayıt yaptırmaya başladı. Okula ilk kayıt yaptıran öğrenci okulun Dış Ticaret Bölümünü kazanan Ali Ozan Akın oldu.

Öğrencinin kaydı okul müdürü Doç Dr. Cüneyt Erenoğlu tarafından yapıldı.
Törene Müdür Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Nurcan Berber, Dış Ticaret Bölümü öğretim görevlisi Ramazan Telci, Halkla İlişkiler Bölümü öğretim görevlisi Ceren Ulupınar, Yüksekokul Sekreteri Sedat Arıcan ve idari personel katıldı.

Okul Müdürü Erenoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl okulun yüzde 90 oranında tercih edildiğini belirterek, 300 öğrenci alacağımız bu yıl, öğrencilerimiz kayıt işlemlerinin ilk gününden itibaren kayıtlarını yaptırmaya başladığını söyledi.

Program hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ezine, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 05:04 Kaynak: AA
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