Ezine SODAM'da maske üretimi başladı - Son Dakika

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde Sosyal Dayanışma Merkezi'nde maske üretimi başladı.



Ezine Sosyal Dayanışma Merkezi (SODAM) ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü bünyesinde görevli usta öğreticiler tarafından Sosyal Dayanışma Merkezi atölyelerinde Yeni Tip Korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle maske üretimine başlandı.



Ezine'de görevli doktor ve sağlık çalışanlarının tek kullanımlık maske ihtiyaçları için üretime başladıklarını belirten Ezine Kaymakamı Dr. Hacı Arslan Uzan, "Sosyal Dayanışma Merkezimizde şuanda Ezine Devlet Hastanemizde ve ilçemizde görev yapan tüm sağlık çalışanlarımızın tek kullanımlık maske ihtiyacını karşılamak üzere üretime başlandı. Ardından bundan sonraki süreçte de diğer kamu kurum ve kuruluşlarında esnek çalışma sistemine göre çalışan tüm personellerimiz ve pazar yerine alışverişe gelen vatandaşlarımıza dağıtılmak üzere maske üretimimiz seri bir şekilde üretilmeye ve planlı bir şekilde dağıtımına devam edilecek" dedi. - ÇANAKKALE