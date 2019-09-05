"Ezine Sonbahar Panayırı" sona erdi

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde düzenlenen geleneksel "Sonbahar Panayırı" sona erdi.

Panayıra ilçe merkezi ve köylerinin yanı sıra çevre ilçe ve köylerden çok sayıda vatandaş ilgi gösterdi.

Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, şunları kaydetti:

"Bu yılki panayırımız yoğun ilgi gördü. Panayırımız geleneksel hale gelmiş sosyal bir etkinliğimizdir. Kültürel değerlerimizden olan panayırın ilçemize katkıları olduğuna inanıyorum. Vatandaşlarımız panayırımızda çeşitli ihtiyaçlarını karşılayabilmekte, eğlence alanındaki aktivitelerden de faydalanmakta. Ekiplerimiz herhangi bir olumsuz yaşanmaması için panayır alanında sürekli görev aldı. 3 gün süren panayırımızda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması da sevindiricidir."

Yüksel, bölgenin farklı etkinliklere ihtiyacı olduğunu belirterek, "Panayırımıza geçmiş yıllardan bu yana il sınırlarımız dışından da birçok vatandaşımız geliyor. Geleneksel olan panayır kültürümüzü uzun yıllar daha devam ettirmek istiyoruz." dedi.