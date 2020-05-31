Ezineli ortaokul öğrencisi kompozisyon yarışmasında bölge birincisi oldu - Son Dakika

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce "Dünya Su Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen kompozisyon yarışmasında Çanakkale'nin Ezine ilçesini temsil eden Gazi Ortaokulu öğrencisi Emirhan Yılmaz, bölge birincisi oldu.

"Su ve İklim Değişikliği" temasıyla yurt genelinde organize edilen yarışmada "Çok Geç Olmadan" isimli kompozisyonuyla önce il birincisi olan Emirhan Yılmaz, ardından bölge birincisi olarak 1000 lira ödül kazandı.

DSİ Balıkesir Bölge Müdürlüğünde düzenlenen törende, Bölge Müdürü Rahmi Şahin tarafından Emirhan Yılmaz'a ödül ve hediyeleri verildi.

Okul Müdürü Oral Dinçkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, öğrencinin aldığı bu başarıdan dolayı gurur ve mutluluk duyduklarını belirterek, "2 yıldır aynı başarıyı göstermenin gururu ve mutluluğu içindeyiz. Bizlere bu mutluluğu yaşatan öğrencimiz Emirhan Yılmaz'ı tebrik eder, başta danışman öğretmeni Özge Akbay olmak üzere emek veren öğretmenlerimize yürekten teşekkür ederim." dedi.

Yarışmada bölge birincisi olarak okuluna bu ödülle dönmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Emirhan Yılmaz da kendisini destekleyen, emek veren öğretmenlerine ve okul idaresine teşekkür etti.