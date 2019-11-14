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Ezinepazar'da yollar BSK asfaltla kaplandı

7 saat önce

Amasya'da merkeze bağlı Ezinepazar köyünde köy içi yolları, Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfaltla kaplandı.

Ezinepazar'da yollar BSK asfaltla kaplandı, System.String[]

Amasya'da merkeze bağlı Ezinepazar köyünde köy içi yolları, Amasya İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfaltla kaplandı.


Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünün tamamen kendi iş gücü ile ekipmanlarını kullanarak yürüttüğü faaliyetler kapsamında mevcut yol ağının süratle iyileştirilmesi sağlanarak hizmet alanı içerisinde yer alan köy yollarının standardının artırılması ile vatandaşların daha güvenli ve rahat yollarda seyahat edebilmeleri gerçekleşmiş olacak.


İçmesuyu ve kanalizasyon hatlarının tamamen yenilenerek uzun yıllar sorunsuz bir şekilde kullanılacak yapıya kavuşturulduğu köyde tamamlanan alt yapı çalışmaları sonrasında da köyiçi yollarında yaklaşık 3 kilometrelik Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama çalışmaları sona erdi.


Amasya- Tokat kara yolu üzerinde önemli bir noktada yer alan Ezinepazar köyünde tamamlanan bu çalışma sayesinde özellikle tarımsal faaliyetlerin yoğun olduğu bölgede üreticiler mallarını pazara daha hızlı, güvenli ve konforlu bir şekilde taşıma imkanı buldu.


İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar, "Ezinepazar köyümüzde daha önceden yapmış olduğumuz alt yapı çalışmaları sonucunda şimdi de köyiçi yollarımızı Bitümlü Sıcak Karışım (BSK) asfalt kaplama yaparak uzun yıllar sorunsuz bir alt yapı ile vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz" dedi. - AMASYA

Ezinepazar, Amasya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 01:36 Kaynak: İHA
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