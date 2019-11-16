Son Dakika Haberleri: Ezinepazar köyünde yollar asfaltlandı
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Ezinepazar köyünde yollar asfaltlandı

6 saat önce

Amasya İl Özel İdaresince 2019 yılı yatırım programı içinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ezinepazar köyünde yollar asfaltlandı.

Ezinepazar köyünde yollar asfaltlandı, System.String[]

Amasya İl Özel İdaresince 2019 yılı yatırım programı içinde yürütülen çalışmalar kapsamında Ezinepazar köyünde yollar asfaltlandı.

İl Özel İdaresi Sekreteri Erdin Acar, yaptıkları 3 kilometrelik asfalt yolla köydeki üreticilere mallarını pazara daha hızlı, güvenli ve konforlu taşıma imkanı sağladıklarını söyledi.

Önceki çalışmalarında da köydeki altyapının değiştirildiğini belirten Acar, "Çalışmalarımız sonucunda dayanıklı ve uzun yıllar sorun yaşanmayacak bir altyapı ve asfalt yolu vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş oluyoruz." dedi.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 05:38 Kaynak: AA
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