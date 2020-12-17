Eziyet edilen eşek, İzmir'e gönderildi - Son Dakika

Eziyet edilen eşek, İzmir'e gönderildi

17.12.2020 15:50
Eziyet edilen eşek, İzmir'e gönderildi, System.String[]

Eziyet edilen eşek, İzmir'e gönderildi Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence gören eşek, geçici olarak bakımını üstlenen aileden Sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği görevlilerince alınarak İzmir'deki kurtarılmış hayvan çiftliğine götürüldü.

Eziyet edilen eşek, İzmir'e gönderildi

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sahibi tarafından işkence gören eşek, geçici olarak bakımını üstlenen aileden Sanatçı Haluk Levent'in başkanlığını yaptığı Ahbap Derneği görevlilerince alınarak İzmir'deki kurtarılmış hayvan çiftliğine götürüldü.

İlçeye bağlı Horhor Mahallesi'nin Çevirme mezrasında yaşayan B.U. adlı şahıs, 750 TL'ye satın aldığı eşeğe, kendisini teptiği gerekçesi ile dakikalarca işkencede bulunmuştu. İşkence görüntülerinin yayınlanmasının ardından gözaltına alınan şüpheli, 947 TL idari para cezası kesildikten sonra adliyeye sevk edilmişti. B.U., burada savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı. Eziyet gören eşek ise, Elbistan Belediyesi ve Elbistan Hayvanları Koruma Derneği görevlilerince alınarak ilçe merkezinde yaşayan 10 yaşındaki Ecrin Güler'e emanet edilmişti. Güler, eziyet görüntülerinden etkilenerek bakımını üstlenmek istediği eşeğe 'Şanslı' adını vermişti. Şanslı'ya 2 gün boyunca bakan; yemini ve suyunu elleriyle veren Güler'in bu duyarlılığı, tüm insanlara örnek olmuştu.

Eziyet gören eşeğin bakımını üstlenmek isteyen sanatçı Haluk Levent'in, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'le irtibata geçmesinin ardından Ahbap Derneği görevlileri ilçeye geldi. Dernek görevlileri, Şanslı adı verilen eşeği geçici olarak bakımını üstlenen Ecrin Güler ve ailesinden teslim alarak yaşamını sürdüreceği İzmir'deki barınağa götürmek üzere yola çıktı.

Çok sevdiği Şanslı'ya veda eden küçük Ecrin ise, tüm insanlardan hayvanlara karşı daha duyarlı olmalarını istedi.

Eziyet edilen eşek, İzmir'e gönderildi
Eziyet edilen eşek, İzmir'e gönderildi
Eziyet edilen eşek, İzmir'e gönderildi
Eziyet edilen eşek, İzmir'e gönderildi

Kahramanmaraş, Haluk Levent, Elbistan, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Eziyet edilen eşek, İzmir'e gönderildi - Son Dakika


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