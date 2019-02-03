Son Dakika Haberleri: Ezo'da Rasim Şahin Güven Tazeledi

Ezo'da Rasim Şahin Güven Tazeledi

1 saat önce

Erdemli Ziraat Odası (EZO) Başkanlığına Rasim Şahin yeniden seçildi.

Ezo'da Rasim Şahin Güven Tazeledi, System.String[]
Erdemli Ziraat Odası (EZO) Başkanlığına Rasim Şahin yeniden seçildi.

Erdemli Belediyesi Kongre Merkezinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısı saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Mevcut başkan Rasim Şahin'in hazırladığı tek liste ile gidilen seçimde 71 delegeden 62'si oy kullandı.

Şahin, 1 oyun boş çıktığı genel kurulda geçerli oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa getirildi.

Seçimin ardından belirlenen meclis üyeleri daha sonra yönetim kurulunda yer alacak isimleri seçti.

Buna göre, Soner Yılmaz, Mehmet Baldan, Atilla Yılmaz, Kasım Saygı, Akif Kar ve Remzi Gür yönetim kurulu üyeliklerine getirildi.

Genel kurul toplantısına, CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Topçu, MHP İlçe Başkanı Fatih Serin, CHP İlçe Başkan Ali Yardımcı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mesut Yıldız ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 07:49 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan, HDP'nin Skandal Toplantısıyla İlgili İlk Kez Konuştu Evine Girdiği Kadına Bıçak Zoruyla Tecavüz Etmeye Kalkan Zanlı Tutuklandı

Toyota'nın Türkiye'de Ürettiği C-HR Hybrid, 2018 Yılında Dünyanın En Çok Tercih Edilen Otomobili Oldu 10 Yıl Sonra İlk Kez Görülen Keçiyi Avlayanlara 23 Bin TL Ceza
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.2.2019 20:53:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ezo'da Rasim Şahin Güven Tazeledi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]