Ezo'da Rasim Şahin Güven Tazeledi

Erdemli
Ziraat Odası (EZO) Başkanlığına Rasim Şahin
yeniden seçildi. Erdemli Belediyesi
Kongre Merkezinde gerçekleştirilen genel kurul toplantısı saygı duruşunda bulunulması, ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Mevcut başkan Rasim Şahin'in hazırladığı tek liste ile gidilen seçimde 71 delegeden 62'si oy kullandı.
Şahin, 1 oyun boş çıktığı genel kurulda geçerli oyların tamamını alarak yeniden başkanlığa getirildi.
Seçimin ardından belirlenen meclis üyeleri daha sonra yönetim kurulunda yer alacak isimleri seçti.
Buna göre, Soner Yılmaz
, Mehmet Baldan, Atilla Yılmaz, Kasım Saygı, Akif Kar
ve Remzi Gür
yönetim kurulu üyeliklerine getirildi.
Genel kurul toplantısına, CHP Mersin Milletvekili Cengiz
Gökçel, Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu
, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Topçu
, MHP
İlçe Başkanı Fatih
Serin, CHP İlçe Başkan Ali Yardımcı, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mesut Yıldız ile çok sayıda sivil toplum kuruluşu yöneticileri katıldı.