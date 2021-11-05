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F-16 alımı; Türk - Amerikan ilişkilerinde yeni stres testi - Son Dakika

F-16 alımı; Türk - Amerikan ilişkilerinde yeni stres testi

05.11.2021 09:45

T24 Video ServisiTürkiye ABD'den 40 adet F-16 ile mevcut savaş uçakları için yaklaşık 80 modernizasyon kiti istedi.

T24 Video Servisi

Türkiye ABD'den 40 adet F-16 ile mevcut savaş uçakları için yaklaşık 80 modernizasyon kiti istedi. Söz konusu isteği yorumlayan T24 dış politika yorumcusu Barçın Yinanç, "F-16 alımı ABD ile Türkiye arasındaki gergin dönemi aşmak için bir sebep olabilir" diye konuştu.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmesi hakkındaki yorumlarını dile getiren Yinanç, "Zaten Cumhurbaşkanı'nın aktarımına göre, Biden "Ben elimden geleni yaparım ancak kongre var" demiş. Ama Amerikan başkanlarının kongreyi ikna etmek için enstrümanları var. Kongre'nin önem verdiği en önemli konulardan biri S-400. Biden'ın dönüp kongreye 'Ben S-400 meselesini hallettim demesi lazım. Belki de Türkiye, "Ben S-400'leri sınır dışına çıkarmayacağım. Ama sisteme zarar vermemesi için bazı teknik şartlarda söz verebilirim, NATO sistemlerini tehlikeye atmayacaktır" türü bir müzakereyle sonuca varılırsa, o zaman Biden kongreye dönüp 'S-400 meselesini Amerika'ya tehdit olmaktan çıkardım. Siz de F-16 satışına onay verin" diyebilir" dedi.

Barçın Yinanç ve M. Kaan Kurtuluş 'Dış Politika ile İçli Dışlı'da Türkiye'nin dış politikasında yaşanan önemli gelişmeleri yorumladı.

F-16 alımı; Türk - Amerikan ilişkilerinde yeni stres testi

Amerika Birleşik Devletleri, Tam Gemi Şok Denemeleri, Türkiye, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika Güncel F-16 alımı; Türk - Amerikan ilişkilerinde yeni stres testi - Son Dakika


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