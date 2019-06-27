Son Dakika Haberleri: F-16, 'Fatih'i selamladı
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F-16, 'Fatih'i selamladı

20 dakika önce

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunan 'Fatih' sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros fırkateynini selamladı.

F-16, 'Fatih'i selamladı, System.String[]

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na ait F-16 uçağı, Doğu Akdeniz'de bulunan 'Fatih' sondaj gemisi ve ona refakat eden TCG Barbaros fırkateynini selamladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın  Twitter hesabından yapılan açıklamada "Hava Kuvvetlerimize ait bir F-16 savaş uçağımız, Doğu Akdeniz'de bulunan Fatih sondaj gemimizi ve ona refakat eden TCG Barbaros fırkateynimizi selamladı" denildi. 
Görüntü Dökümü:
-F-16'ının Fatih'i selamlaması

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ 
Haber: ANKARA,


Haber Yayın Tarihi : 27.06.2019 01:59 Kaynak: DHA
Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Doğu Akdeniz, Fatih, Güncel
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