Son Dakika Haberleri: F-16'lar ASELSAN ile görecek

F-16'lar ASELSAN ile görecek

1 saat önce

16 radarlarının yeni nesil radarlarla modernizasyonu ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı SSB ile ASELSAN arasında F-16 AESA Burun Radarı Geliştirilmesi Projesi Faz-1 Protokolü imzalandı.

F-16'lar ASELSAN ile görecek, System.String[]
F-16 radarlarının yeni nesil radarlarla modernizasyonu ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı SSB ile ASELSAN arasında F-16 AESA Burun Radarı Geliştirilmesi Projesi Faz-1 Protokolü imzalandı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:06 

Ekonomi
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