F-16'lar ASELSAN ile görecek
1 saat önce
16 radarlarının yeni nesil radarlarla modernizasyonu ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı SSB ile ASELSAN arasında F-16 AESA Burun Radarı Geliştirilmesi Projesi Faz-1 Protokolü imzalandı.
F-16 radarlarının yeni nesil radarlarla modernizasyonu ihtiyacının yurt içinden karşılanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı SSB ile ASELSAN arasında F-16 AESA Burun Radarı Geliştirilmesi Projesi Faz-1 Protokolü imzalandı.
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 01:06
İstanbul Havalimanı'nda Vardiyalarla Birlikte 3 Bin Taksici Çalışacak
Katar Emiri'nden, Türkiye'ye 15 Milyar Dolarlık Yatırım
Kilosu Altınla Yarışan Ürün İçin 40 Metre Yükseklikte Çalışıyorlar
Komşuları Tarafından Şikayet Edilen Zanlı, Evine Gelen Polis Memurunu Bıçakladı