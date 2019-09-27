Son Dakika Haberleri: F -16'lar Fırat'ın doğusunda uçuş görevleri icra etti
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F -16'lar Fırat'ın doğusunda uçuş görevleri icra etti

1 saat önce

MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi.

F -16'lar Fırat'ın doğusunda uçuş görevleri icra etti, System.String[]

MSB: "Doğal Kararlılık Harekatı kapsamında Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait iki F-16 ile Suriye hava sahasında, Fırat'ın doğusunda dördüncü ve beşinci uçuş görevleri icra edildi."

(İHA)

Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 01:45 Kaynak: İHA
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