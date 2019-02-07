F-16'lara Spews-Iı Koruması, Testleri Başarıyla Geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) ait F-16 uçaklarının füze tehditlerine karşı korunması amacıyla geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp(EH)Kendini Koruma Sistemi'nin tüm testleri başarıyla tamamlandı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) ait F-16 uçaklarının füze tehditlerine karşı korunması amacıyla geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp(EH)Kendini Koruma Sistemi'nin tüm testleri başarıyla tamamlandı. Sistem, 21 adet F-16'ya takıldı.



Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan F-16 uçakları için ASELSAN tarafından SPEWS-II Elektronik Harp(EH) Kendini Koruma Sistemi geliştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Twitter hesabında, kendisine yönelen radar sinyali ve füze tehdidini algılayıp, pilotu uyaran sistemle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "F-16 uçaklarımızın füze tehditlerine karşı korunması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp (EH)Kendini Koruma Sistemi'ne yönelik testler başarıyla tamamlandı ve sistemler F-16'larımız üzerinde kullanılmaya başlandı. Sistem şu ana kadar 21 uçağa takıldı" denildi.







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-Savunma başkanlığı tarafından paylaşılan video



Haber-Kamera: ANKARA, -

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