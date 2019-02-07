F-16'lara Spews-Iı Koruması, Testleri Başarıyla Geçti
1 saat önce
16'lara SPEWS-II koruması, testleri başarıyla geçtiTürk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) ait F-16 uçaklarının füze tehditlerine karşı korunması amacıyla geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp(EH) Kendini Koruma Sistemi'nin tüm testleri başarıyla tamamlandı.
F-16'lara SPEWS-II koruması, testleri başarıyla geçti Türk Silahlı Kuvvetleri
'ne(TSK
) ait F-16 uçaklarının füze tehditlerine karşı korunması amacıyla geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp(EH) Kendini Koruma Sistemi'nin tüm testleri başarıyla tamamlandı. Sistem, 21 adet F-16'ya takıldı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı
envanterinde yer alan F-16 uçakları için ASELSAN tarafından SPEWS-II Elektronik Harp(EH) Kendini Koruma Sistemi geliştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Twitter
hesabında, kendisine yönelen radar sinyali ve füze tehdidini algılayıp, pilotu uyaran sistemle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "F-16 uçaklarımızın füze tehditlerine karşı korunması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp (EH)Kendini Koruma Sistemi'ne yönelik testler başarıyla tamamlandı ve sistemler F-16'larımız üzerinde kullanılmaya başlandı. Sistem şu ana kadar 21 uçağa takıldı" denildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:19 Kaynak: DHA
İYİ Parti: HDP'nin Açıklaması Son Derece Faydalı Oldu
Mehmet Akif Hamzaçebi, CHP Genel Sekreterliği Görevinden İstifa Etti
İstanbul Valisi, Çöken Binadaki Acı Bilançoyu Açıkladı: 6 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti
Eşini Yumrukladığı İddia Edilen Ali İhsan Varol'u Bakanlık Affetmedi