Son Dakika Haberleri: F-16'lara Spews-Iı Koruması, Testleri Başarıyla Geçti

F-16'lara Spews-Iı Koruması, Testleri Başarıyla Geçti

1 saat önce

16'lara SPEWS-II koruması, testleri başarıyla geçtiTürk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) ait F-16 uçaklarının füze tehditlerine karşı korunması amacıyla geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp(EH) Kendini Koruma Sistemi'nin tüm testleri başarıyla tamamlandı.

F-16'lara SPEWS-II koruması, testleri başarıyla geçti

Türk Silahlı Kuvvetleri'ne(TSK) ait F-16 uçaklarının füze tehditlerine karşı korunması amacıyla geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp(EH) Kendini Koruma Sistemi'nin tüm testleri başarıyla tamamlandı. Sistem, 21 adet F-16'ya takıldı.

Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde yer alan F-16 uçakları için ASELSAN tarafından SPEWS-II Elektronik Harp(EH) Kendini Koruma Sistemi geliştirildi. Savunma Sanayi Başkanlığı'nın Twitter hesabında, kendisine yönelen radar sinyali ve füze tehdidini algılayıp, pilotu uyaran sistemle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada "F-16 uçaklarımızın füze tehditlerine karşı korunması amacıyla ASELSAN tarafından geliştirilen SPEWS-II Elektronik Harp (EH)Kendini Koruma Sistemi'ne yönelik testler başarıyla tamamlandı ve sistemler F-16'larımız üzerinde kullanılmaya başlandı. Sistem şu ana kadar 21 uçağa takıldı" denildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:19 Kaynak: DHA

TSK, Güncel
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