MSB'den dolunay paylaşımı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Tuz Gölü civarında görev uçuşunda olan F-16 uçağındaki kameraya diğer bir F-16'nın dolunay önündeki görüntülerinin yansıdığı videoyu paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığının sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda, "Hava Kuvvetlerimizin kahraman pilotlarından unutulmayacak bir görüntü. Tuz Gölü civarında yapılan bir gece uçuşu sırasında F-16 uçağımızda bulunan Sniper Pod'a eşsiz bir dolunay görüntüsü yansıdı" ifadelerine yer verildi.

(Utku Şimşek/İHA)