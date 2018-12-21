Son Dakika Haberleri: F-16 Savaş Uçakları Mağarayı Vurdu

F-16 Savaş Uçakları Mağarayı Vurdu

3 saat önce

Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi.

F-16 Savaş Uçakları Mağarayı Vurdu, System.String[]
Tunceli kırsalında 6 teröristin yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda iki farklı bölmeden oluştuğu tahmin edilen mağarada sıkıştırılmasının 9'uncu gününde de teslim olmaması üzerine savaş uçakları devreye girdi. F-16 savaş uçakları mağarayı vurdu.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.12.2018 05:06 Kaynak: İHA

Tunceli, Güncel
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