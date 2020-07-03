F-16 uçakları Irak'ın kuzeyinde tespit edilen terör yuvalarını imha etti - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, Terörle Mücadele Harekatı kapsamında, Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak'ın kuzeyinde Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör yuvalarını imha ettiği belirtildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait iki F-16 uçağının, Irak 'ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen terör hedeflerini imha ettiği bildirildi.

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