F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye teslimi durduruldu
1 saat önce
ABD, F-35 savaş uçaklarının operasyonel kapasiteye ulaşmasını sağlayacak ekipmanların Türkiye'ye teslimatını durdurdu.
ABD
, F-35 savaş uçaklarının operasyonel kapasiteye ulaşmasını sağlayacak ekipmanların Türkiye
'ye teslimatını durdurdu.
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:57
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