Son Dakika Haberleri: F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye teslimi durduruldu

F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye teslimi durduruldu

1 saat önce

ABD, F-35 savaş uçaklarının operasyonel kapasiteye ulaşmasını sağlayacak ekipmanların Türkiye'ye teslimatını durdurdu.

F-35 ekipmanlarının Türkiye'ye teslimi durduruldu, System.String[]
ABD, F-35 savaş uçaklarının operasyonel kapasiteye ulaşmasını sağlayacak ekipmanların Türkiye'ye teslimatını durdurdu.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 07:57 

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
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