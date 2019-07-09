Son Dakika Haberleri: F-35'i arkasına alan Netanyahu, İran'ı tehdit etti
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F-35'i arkasına alan Netanyahu, İran'ı tehdit etti

27 dakika önce

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nevatim Hava Üssü'ne ziyareti sırasında F-35 savaş uçağını arkasına alarak yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti

F-35'i arkasına alan Netanyahu, İran'ı tehdit etti, System.String[]
İsrail, İran, Dünya
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in elindeki F-35 savaş uçakları İran ve Suriye dahil Orta Doğu'da her yere ulaşabilir." dedi.

Netanyahu, ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:37 
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