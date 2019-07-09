F-35'i arkasına alan Netanyahu, İran'ı tehdit etti
27 dakika önce
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Nevatim Hava Üssü'ne ziyareti sırasında F-35 savaş uçağını arkasına alarak yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti
İsrail Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 07:37
Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İsrail'in elindeki F-35 savaş uçakları İran
ve Suriye
dahil Orta Doğu
'da her yere ulaşabilir." dedi.
Netanyahu, ülkenin güneyindeki İsrail ordusuna ait Nevatim Hava Üssü'ne ziyareti sırasında yaptığı açıklamada İran'ı tehdit etti.
İran, tehditlere rağmen uranyum zenginleştirme oranını artırdı Altını olanlar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları İran, kripto para birimi Bitcoin'i yasakladı "İngiliz gemisi İran tehdidi sebebiyle Suudi limanına sığındı" iddiası