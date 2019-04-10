F-35 olmazsa başka yerden uçak alırız

Bakan Çavuşoğlu, ikinci bir S-400 sistemi alabileceklerini söyledi ve ekledi: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım"

Bakan Çavuşoğlu, ikinci bir S-400 sistemi alabileceklerini söyledi ve ekledi: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım"

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