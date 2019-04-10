Son Dakika Haberleri: F-35 olmazsa başka yerden uçak alırız

F-35 olmazsa başka yerden uçak alırız

2 dakika önce

Bakan Çavuşoğlu, ikinci bir S-400 sistemi alabileceklerini söyledi ve ekledi: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım"

F-35 olmazsa başka yerden uçak alırız, System.String[]
Bakan Çavuşoğlu, ikinci bir S-400 sistemi alabileceklerini söyledi ve ekledi: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım"
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:39 
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 10:41:32. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: F-35 olmazsa başka yerden uçak alırız
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]