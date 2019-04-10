F-35 olmazsa başka yerden uçak alırız
2 dakika önce
Bakan Çavuşoğlu, ikinci bir S-400 sistemi alabileceklerini söyledi ve ekledi: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım"
Bakan Çavuşoğlu, ikinci bir S-400 sistemi alabileceklerini söyledi ve ekledi: "F-35 olmazsa ben yine ihtiyacım olan uçağı başka bir yerden almak durumundayım"
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 10:39
Gece Yarısından İtibaren Geçerli Olmak Üzere Benzin ve Motorine Zam Geldi
Almanya'da Yaşayan Türkler, 2018 Yılında Türkiye'ye 822 Milyon Euro Havale Yaptı
Karadeniz'de Avlanan 13 Kilogram Ağırlığındaki Kalkan Balığı 2 Bin 80 Liraya Alıcısını Bekliyor
Güzel Oyuncu Allison Mack'ten Cinsel İlişki Tarikatı İtirafı!