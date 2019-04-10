F-35 savaş uçağının alternatifi Su-57
47 dakika önce
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, "F-35'ler olmazsa Türkiye'nin, ihtiyacı olan uçakları herhangi bir yerden almak durumunda kalacağı" yönündeki açıklaması alternatifleri gündeme getirdi.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 04:24
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