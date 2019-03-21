F-35 teslimatı askıya alınabilir
1 saat önce
ABD'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı.
ABD
'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington
yönetiminin Türkiye
'ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:56
ABD'li Yetkili Wheelbarger: F-35 Teslimatı Yakında Askıya Alınabilir
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