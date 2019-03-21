Son Dakika Haberleri: F-35 teslimatı askıya alınabilir

F-35 teslimatı askıya alınabilir

1 saat önce

ABD'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı.

F-35 teslimatı askıya alınabilir, System.String[]
ABD'li yetkililer, henüz bir karar alınmış olmamasına rağmen, Washington yönetiminin Türkiye'ye F-35 verilmesi hazırlıklarını askıya almayı düşündüğünü doğruladı.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:56 

Türkiye, Washington, Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi
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