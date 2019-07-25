Son Dakika Haberleri: F-35 Türkiye ile daha rekabetçi
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F-35 Türkiye ile daha rekabetçi

23 dakika önce

Türk savunma sanayisi şirketleri, Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi'nde en rekabetçi fiyatlarla yaptıkları üretimle F-35'in maliyetini aşağıya çekiyor.

F-35 Türkiye ile daha rekabetçi, System.String[]
Türk savunma sanayisi şirketleri, Müşterek Taarruz Uçağı (F-35) Projesi'nde en rekabetçi fiyatlarla yaptıkları üretimle F-35'in maliyetini aşağıya çekiyor.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 01:02 
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