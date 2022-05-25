F-35 UÇAĞINDAN ESİNLENEREK ÜRETTİĞİ TASARIMLA DİKKAT ÇEKTİ - Son Dakika
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F-35 UÇAĞINDAN ESİNLENEREK ÜRETTİĞİ TASARIMLA DİKKAT ÇEKTİ

25.05.2022 16:26

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 20 ilden 140 projeyle katılımın olduğu 'Robotrak 22 Ulusal Robot Yarışması'nda, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Buğra Mındık'ın F-35 uçağın manevra kabiliyetini artıran...

EDİRNE'de Trakya Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen 20 ilden 140 projeyle katılımın olduğu 'Robotrak 22 Ulusal Robot Yarışması'nda, Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Buğra Mındık'ın F-35 uçağın manevra kabiliyetini artıran sistemden etkilenerek ürettiği 'Vtoll Nozzle' adlı tasarım dikkat çekti. Mındık, "Sistemimizde, uçaktan çıkan gücü tam tersi yöne hareket ettirerek, uçağın dengede kalmasını sağlıyoruz. F-35'ten esinlenerek tasarlanmış bir sistem" dedi.

Edirne'de Trakya Üniversiteler Birliği tarafından düzenlenen 'Robotrak 22' Ulusal Robot Yarışması ve Teknoloji Sergisi, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve tüm şehitler anısına bir dakikalık saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Robotrak 22 Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aydın Güllü, yarışmanın 6 kategoride düzenlendiğini belirterek, 140'ın üzerinde projenin katıldığını söyledi.

Trakya Üniversiteler Birliği Dönem Başkanı ve Kırklareli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Bülent Şengörür de Robotrak'ın Trakya Üniversiteler Birliği tarafından her yıl düzenlenecek 13 yarışmanın içerisinde bulunduğunu ve birlik için büyük bir başarı olduğunu ifade etti. Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Erhan Tabakoğlu ise Türkiye'nin özellikle İHA, SİHA, denizaltı araçlarıyla geleceği yakaladığını belirterek, bölgede bir güç haline gelmeye başladığını söyledi. Tabakoğlu, Teknofest'e gençlerin ilgisinin artmaya başlamasıyla birlikte Robotrak gibi yarışmalarda da katılımcı sayısının arttığına dikkat çekti.

Açılış konuşmalarının ardından Robotrak'ta Aselsan Güdüm ve İnsansız Sistemler Mühendisliği Direktörü Burak Yenigün ve Altınay Teknoloji Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Altınay sunum yaptı. Yenigün, sunumunda Aselsan'ın hayata geçirdiği çalışmaları tanıttı. Sunumların ardından Robotrak'a katılan yarışmacılar, Balkan Kongre Merkezi fuaye salonunda ürünlerini katılımcılara tanıttılar.

'F-35 UÇAKTAN ESİNLENEREK TASARLADIM?

Robotrak 22'ye katılan Kırklareli Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Mekatronik Mühendisliği son sınıf öğrencisi Buğra Mındık ise robot yarışması ve teknoloji sergisinde F-35 uçaktan etkilenerek ürettiği 'Vtoll Nozzle' adlı projesini anlattı. Mındık, yaklaşık 6 ayda tamamladığı projeyi, kaynak ve torna ustası olan babası ile ürettiğini belirterek, "Sistemimizde, uçaktan alınan verileri, uçaktan çıkan gücü tam tersi yöne hareket ettirerek, uçağın dengede kalmasını sağlıyoruz. F-35'ten esinlenerek tasarlanmış bir sistem. Tamamen kendi tasarımım. Üretimini de babamla birlikte yaptık. Babam da kaynak ve torna ustasıdır" dedi.

'AMACIM İHA ÇALIŞMALARINA KATKI SAĞLAMAK'

Mındık, ürettiği sistem ile Türkiye'deki mühendislerin ne kadar iyi proje yapabildiğini dünyaya göstermek istediğini ifade ederek, "6-7 aylık bir süreçte bunun tasarımını, üretimini ve kontrolünü sağlamış bulunuyoruz. Yurt dışı temelli bir sistem ancak kendi bilgimle ve imkanlarımla yeniden üretmeye çalıştım. F-35'teki sistemi gördüm ve 'bunu ben de yapmalıyım' dedim. Senenin başında çalışmalarıma başladım ve bitmiş bir proje olarak bunu görebiliyoruz. Asıl amacım, ülkemizde şu anda İHA üzerinde çalışmalar devam ediyor. Bu çalışmalara katkı sağlamak, onların dikey iniş kalkışını sağlamak adına böyle bir sistem geliştiriyorum" dedi.

Robotrak 22'de ayrıca denizaltı araçlarından füze sistemlerine kadar birçok proje sergilendi.

F-35 UÇAĞINDAN ESİNLENEREK ÜRETTİĞİ TASARIMLA DİKKAT ÇEKTİ
F-35 UÇAĞINDAN ESİNLENEREK ÜRETTİĞİ TASARIMLA DİKKAT ÇEKTİ
F-35 UÇAĞINDAN ESİNLENEREK ÜRETTİĞİ TASARIMLA DİKKAT ÇEKTİ
F-35 UÇAĞINDAN ESİNLENEREK ÜRETTİĞİ TASARIMLA DİKKAT ÇEKTİ

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Kaynak: DHA

Trakya Bölgesi, Kırklareli, Edirne, Robot, Güncel, Son Dakika

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