F.Bahçe 20 yılda 100 futbolcuyu bedava gönderdi - Son Dakika
Son Dakika Spor F.Bahçe 20 yılda 100 futbolcuyu bedava gönderdi - Son Dakika Spor

F.Bahçe 20 yılda 100 futbolcuyu bedava gönderdi

6 saat önce

Sarı lacivertliler transferde alırken de, gönderirken de akıl almaz hatalar yaptı.

F.Bahçe 20 yılda 100 futbolcuyu bedava gönderdi, System.String[]

Sarı lacivertliler transferde alırken de, gönderirken de akıl almaz hatalar yaptı. Alex, Tuncay, Aurelio, Rüştü, Gökhan, Caner gibi milyonlarca Euro'luk değerlerin bedava gidişine göz yumuldu.


Fenerbahçe'nin mali kriz yaşamasının en önemli sebebi elbette ki transferde yapılan hatalar... Dijital dergi Spor Arena Plus, sarı lacivertlilerin son 20 yılda, sadece alırken değil, gönderirken de ciddi yanlışlar yaptığını ortaya koydu. Aralarında Alex, Tuncay Şanlı, Aurelio, Rüştü Reçber, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de yer aldığı, toplamda 150 milyon Euro'yu aşkın bonservis parasının ödendiği 100 futbolcunun tek kuruş kazandırmadan gitmesine göz yumuldu. Bu detaylı ve çarpıcı araştırma Dergilik'te yayınlanan Spor Arena Plus'ta.


FUTBOL VE OLiMPiK BRANŞLAR SPOR ARENA PLUS'TA


Dergilik'te yayınlanan Spor Arena Plus, nisan sayısı kapağına dünya şampiyonu cimnastikçi ibrahim Çolak'ı taşıdı. 'Olimpik Anneler' kampanyasında yer alan annesi Sultan Çolak'la birlikte objektiflerin özel poz veren başarılı sporcu, şampiyonluğa giden yolu ve hedeflerini anlattı. Spor Arena Plus'ta futbolun yanı sıra tüm olimpik branşlardan özel haber ve araştırmalar yer alıyor.


AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LiGiNi SOLLADIK


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SPOR ARENA PLUS ÇAĞDAŞ YAZARLARI iLE FARK YARATIYOR


· ÜNAL ÖZÜAK · ADiL DEMiRÇUBUK · ÇETiN CEM YILMAZ · MURAT FEVZi TANIRLI · SERHAN OYTUN EROĞLU · REŞAT KÖSTEM · KEREM AKBAŞ · HÜSEYİN ÖZKÖK · ARİF DOĞAN · AYHAN TURGUT · KORAY DURKAL · UMUT HIZDiL

Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 08:06 

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