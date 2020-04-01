F.Bahçe 20 yılda 100 futbolcuyu bedava gönderdi

Sarı lacivertliler transferde alırken de, gönderirken de akıl almaz hatalar yaptı. Alex, Tuncay, Aurelio, Rüştü, Gökhan, Caner gibi milyonlarca Euro'luk değerlerin bedava gidişine göz yumuldu.



Fenerbahçe'nin mali kriz yaşamasının en önemli sebebi elbette ki transferde yapılan hatalar... Dijital dergi Spor Arena Plus, sarı lacivertlilerin son 20 yılda, sadece alırken değil, gönderirken de ciddi yanlışlar yaptığını ortaya koydu. Aralarında Alex, Tuncay Şanlı, Aurelio, Rüştü Reçber, Emre Belözoğlu, Gökhan Gönül ve Caner Erkin'in de yer aldığı, toplamda 150 milyon Euro'yu aşkın bonservis parasının ödendiği 100 futbolcunun tek kuruş kazandırmadan gitmesine göz yumuldu. Bu detaylı ve çarpıcı araştırma Dergilik'te yayınlanan Spor Arena Plus'ta.



FUTBOL VE OLiMPiK BRANŞLAR SPOR ARENA PLUS'TA



Dergilik'te yayınlanan Spor Arena Plus, nisan sayısı kapağına dünya şampiyonu cimnastikçi ibrahim Çolak'ı taşıdı. 'Olimpik Anneler' kampanyasında yer alan annesi Sultan Çolak'la birlikte objektiflerin özel poz veren başarılı sporcu, şampiyonluğa giden yolu ve hedeflerini anlattı. Spor Arena Plus'ta futbolun yanı sıra tüm olimpik branşlardan özel haber ve araştırmalar yer alıyor.



AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LiGiNi SOLLADIK



Teknik adam değişiminde Avrupa'nın 5 büyük ligine büyük fark attık. Çarpıcı rakamlar Spor Arena Plus'ta.



KENDi ÇOCUKLARINA DAHi ACIMADILAR



Steffi Graff, Jennifer Capriati, Jelena Dokic, Mary Pierce ve diğerleri. 'Acımasız' babaların çektirdiği acılar...



TÜRK FUTBOLU BUNU DA GÖRDÜ!



1997 Temmuz'unda Köln'de oynanan Beşiktaş- Trabzon maçının hakemleri kimlermiş, inanamayacaksınız...



TÜRKiYE'NiN YENi UMUDU



DÜNYA Superbike Şampiyonası nda yarışan milli motosikletçimiz Toprak Razgatlıoğlu da Spor Arena Plus'a özel röportaj verdi.



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