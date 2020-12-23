F.Bahçe-Başakşehir maçında hakemin verdiği karar sosyal medyada infial yarattı
23.12.2020 20:17
Süper Lig'in 14. hafta maçın Fenerbahçe ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği maçta Hasan Ali Kaldırım'a sert giren Luiz Gustavo'ya hakem Bahattin Şimşek'in kırmızı kart göstermemesi sosyal medyada büyük tepki çekti.
Fenerbahçe ile Başakşehir arasındaki mücadelenin 15. dakikasında sarı lacivertli ekipten Gustavo'nun, Başakşehirli Hasan Ali Kaldırım'a kayarak yaptığı sert müdahale sonrası hakem Bahattin Şimşek sarı kart gösterdi.
POZİSYONU VAR'DAN İZLEDİ
Başakşehirli oyuncuların yoğun itirazları ve Hasan Ali Kaldırım'ın feryatları devam ederken, VAR'da bulunan Cüneyt Çakır, pozisyonun kırmızı kart olabileceğini düşünerek orta hakem Bahattin Şimşek'i izlemeye davet etti.
Ancak mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek, yaptığı inceleme sonrası pozisyonun kırmızı kartı gerektirmediğine hükmederek herkesi şaşırttı.
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