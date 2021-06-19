Üye Girişi
F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı - Son Dakika

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı

19.06.2021 11:57

Türkiye'ye tatile gelen ve tekliflere açık olduğunu söyleyen Edin Dzeko'yu kapan takım Fenerbahçe oldu. Kanarya'nın Başkanı Ali Koç'un, Dzeko ile her konuda anlaşma sağladığı ileri sürüldü. Başkan Koç'un seçim günü kongrede Dzeko transferini açıklayacağı kaydedildi.

Fenerbahçe, dünyaca ünlü forvet Edin Dzeko transferiyle bombayı patlatıyor. Başkan Ali Koç'un seçim hediyesi Dzeko olacak. Boşnak golcü ile yapılan görüşmede tüm şartlarda anlaşma sağlandı. Sözcü'den Sercan Hamzaoğlu'nun aktardığı haberde; Başkan Koç, seçim günü Edin Dzeko'yu duyuracak.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Ali Koç, yaz tatilini Türkiye'de geçiren 35 yaşındaki golcü futbolcuyla iletişime geçti ve yıllık ücret konusunda anlaşma sağladı. Dzeko'nun 3.5 milyon euro civarında maaş alacağı konuşuluyor.

ALİ KOÇ'UN AÇIKLAMASI BEKLENİYOR

1 yıl daha sözleşmesi bulunan Roma'yla yapılacak görüşmelerde son pürüzlerin giderilmesi bekleniyor. Gelecek hafta yapılacak seçimli kongrede Ali Koç'un dev transferi açıklaması bekleniyor.

TÜRKİYE'YE HİÇ YABANCI DEĞİL

Dzeko, Türkiye kültürüne çok hakim bir oyuncu. Menajerleri Türk ve hemen hemen her sene tatile ülkeye geliyor. Beşiktaş da birçok kez Boşnak forvetle temasa geçmişti. Ancak anlaşmayı yapan Fenerbahçe oldu.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, gol makinesi Edin Dzeko ile her konuda anlaşmaya vardı

"4-4-2'NİN ÇİFT FORVETİ"

Sarı-Lacivertliler'in yeni transferi Serdar Dursun, tatil yaparken denk geldiği Dzeko'yla fotoğrafını paylaşıp "4-4-2'nin çift forveti" esprisi yapmıştı.

YAŞINA RAĞMEN FORMDA

1.93 boyundaki Boşnak forvet, geçen sezon Roma formasıyla 42 maça çıkıp 14 gol ve 4 asistle oynamıştı. Dzeko, en parlak kariyerini geçirdiği Manchester City'de 2 şampiyonluk yaşamıştı.

F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı

Edin Dzeko, Fenerbahçe, Türkiye, Ali Koç, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sıcaktan bitkin düşen kertenkeleye kapaktan böyle su içirdi! İnsanlık ölmemiş 12:46 Sıcaktan bitkin düşen kertenkeleye kapaktan böyle su içirdi! İnsanlık ölmemiş Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek 12:40 Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı 12:30 Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı
Yaralı kadının yardım çığlıkları mahalleliyi sokağa döktü! Önce darbedildi, sonra aracın içinden sokağa atıldı 12:08 Yaralı kadının yardım çığlıkları mahalleliyi sokağa döktü! Önce darbedildi, sonra aracın içinden sokağa atıldı Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar 12:04 Marmara'dan toplanan müsilajdan gübre üretmek adına kolları sıvadılar UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı 11:38 UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı
Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın 11:18 Bakan Soylu: Polislik bir maaş mesleği değildir, kim öyle düşünüyorsa 1 dakika durmasın ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı 10:53 ''İnsanlık ölmüş'' yazan mezar ekipleri harekete geçirdi! Bir esnafın sosyal medya için yaptığı ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri
12:50 Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?
12:42 Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti
12:40 Şenol Güneş, kadroda değişikliğe gidiyor! İsviçre maçında kemik ilk 11'den 5 ismi kulübeye çekecek
12:31 Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti
12:29 Borçlarını yapılandıran ev hanımlarına düşük primle emeklilik hakkı
12:29 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı
12:27 Rusya'da paraşütçüleri taşıyan uçak yere çakıldı: 9 ölü, 15 yaralı
11:59 Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı
11:57 F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı
11:38 UFO gördüğünü söyleyip alay konusu olmuştu! Gareth Bale, kafayı uzaylılara taktı
Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü? Kullanıcılar erişim sıkıntısı yaşıyor! WhatsApp, Facebook ve Instagram çöktü mü?         
12:51
Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti Fenomen Oğuzhan Uğur ile oyuncu Müjde Uzman aşklarını ilan etti         
12:42
Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti Adeta ölümü bekledi! Raylarda hareketsizce duran kadın, trenin çarpmasıyla korkunç şekilde hayatını kaybetti         
12:31
12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı 12 yaşındaki kız çocuğuna markette cinsel saldırıda bulunmuştu! 85 yaşındaki sapık kamara görüntülerine rağmen serbest kaldı         
12:29
Deniz'i öldüren HDP saldırganının, katliamdan 3 gün önce Deniz'i öldüren HDP saldırganının, katliamdan 3 gün önce "Komünistim" diyerek binaya girdiği ortaya çıktı         
12:07
Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı Jaclyn Smith'in fotoğrafına photoshop ile kendisini koyan Hülya Koçyiğit o kareyi paylaştı         
12:00
6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum 6 evlat, bir babayı kolundan tutup sokağa attı: Aç susuz dolaşıyorum         
11:33
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak Göç İdaresi Genel Müdürlüğü 1309 sözleşmeli personel alımı yapacak         
10:55
Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza Taşa yazılan istismara jet iddianame! Ayrıntılar tüyler ürpertti, işte sanık için istenen ceza         
10:51
Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor Hindistan'da görülen Delta varyantını kapanlar, grip benzeri semptomları sebebiyle korona olduklarını fark etmiyor         
10:07
Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu Son Dakika: İran'da resmi olmayan seçim sonuçlarına göre, muhafazakar aday İbrahim Reisi, ülkenin 8. cumhurbaşkanı oldu         
09:32
Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi Kendisini 4'üncü katın balkonundan boşluğa bıraktı, meraklı kalabalık nefesini tutup izledi         
09:32
Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum Yüsra Geyik'ten, Arka Sokaklar'a duygusal veda: Kahkahalarımızı alıp gidiyorum         
09:30
75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz 75 yıl ceza aldı hakime sitem etti! Yeraltı dünyasının ünlü ismi Hadi Özcan: Pişman olursunuz         
17:21
A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak A Milli Takım'ın İsveç maçında fuhuş baskınında yakalanan hakem düdük çalacak         
14:38
Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı Mezar kazarken kamera kayıttaydı! Ceset yiyen ayı, tekrar ortaya çıktı         
14:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.06.2021 12:58:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: F.Bahçe Başkanı Ali Koç, Edin Dzeko ile anlaştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement