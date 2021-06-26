F.Bahçe Başkanı Ali Koç, eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oyunu kullandı

Ali Koç, 3 sene önce kazandığı seçimde olduğu gibi bugünkü kongrede de eşi Nevbahar Demirağ'la birlikte oy kullandı. Ali Koç, ilk döneminde eşinin kendisine karşı çıktığını ancak ikinci dönem devam etmesi için destek olduğunu ifade etmişti.

"İNŞALLAH GÜZEL OLUR"

21 numaralı sandıkta oy kullandıktan sonra Başkan Koç'un ilk sözleri şöyle oldu: Tüm Fenerbahçe camiası için hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah güzel bir dönem olur.