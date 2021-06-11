F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un gizlice görüşme yaptığı teknik adam belli oldu

Geçtiğimiz sezona sportif direktör olarak yaptığı transfer ile damga vuran Emre Belözoğlu, Erol Bulut'un ayrılması üzerine A Takım Futbol Direktörü olarak takımın başında sezonu tamamlamıştı. Belözoğlu ile Fenerbahçe geçtiğimiz günlerde yollarını ayırdığını açıklamıştı.

"BAŞKA BİR ÜLKEDEN OLURSA ŞAŞIRMAYIN"

Ali Koç'un, "Alman ya da Portekiz ekolü düşünüyoruz, başka bir ülkeden olursa şaşırmayın" ifadelerinden sonra Fonseca, Sergio Conceiçao, Marco Silva, Rafael Benitez, Bielsa, Pellegrini, Roger Schmidt isimleri gündeme gelmişti. Milliyet'in haberine göre; Koç, Favre ile temas kurdu ve ilk görüşmeler olumlu geçti. yüzde 51 oranla Favre isminin diğer adaylara göre daha önde gözüktüğü belirtildi.

GLADBACH'IN ÇEHRESİNİ DEĞİŞTİRDİ

İsviçreli Lucian Favre, Avrupa'da itibar gören ve el üstünde tutulan hocalardan birisi. Zürich, Hertha, Gladbach, Nice, Dortmund takımlarını çalıştırdı. Görev yaptığı her kulüpte iz bıraktı. Özellikle M.Gladbach'ın çehresi onunla değişti. Favori dizilişi 4-2-3-1 ancak değişime açık bir hoca. Verdiği bir röportajda 4-3-3, 3-4-3 ve 3-4-1-2 sistemlerini kullandığını ifade ediyor. Ve topa sahip olmak isteyen bir hoca. Topun takımında kalmasını önemseyen Favre, "Ben topa aşığım. Top bizde kalması. Ama oyunun da basit kalması önemli" diyor.