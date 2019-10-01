Son Dakika Haberleri: F.Bahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor! Moses ve Rodrigues antrenmanda yer almadı...
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F.Bahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor! Moses ve Rodrigues antrenmanda yer almadı...

2 saat önce

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 25 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.

F.Bahçe'de Antalyaspor hazırlıkları sürüyor! Moses ve Rodrigues antrenmanda yer almadı..., System.String[]

Teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 25 dakikası basın mensuplarına açık tutuldu.


Antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman pas çalışmasıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışma gerçekleştirildiği öğrenildi.


Sarı-lacivertli ekipte, sakatlıkları süren Victor Moses ve Garry Rodrigues antrenmanda yer almadı. Moses özel program dahilinde takımdan ayrı çalışmasını sürdürürken, Rodrigues'in tedavisine devam edildi.


Fenerbahçe'de, Hasan Ali Kaldırım kendisi için hazırlanan özel tabanlıkta yaşadığı sorun nedeniyle, bugün ABD'ye gidecek.


Galatasaray derbisinde sakatlanarak oyundan çıkan Şilili futbolcu Mauricio Isla ise takımla birlikte çalıştı.


Can Bartu Tesisleri, Ersun Yanal, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 02:21 
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