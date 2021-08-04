F.Bahçe'de Caner depremi! Maç kadrosuna alınmayan deneyimli futbolcudan kulüp bulması istenildi

Gökhan Gönül'den sonra Caner Erkin de gidici gibi. Vitor Pereira'nın, Caner'in performansından memnun olmadığı ve kulüpten gönderilmesi gerektiği şeklinde rapor sunduğu iddia edildi. Akabinde Caner, Dinamo Kiev maçının kadrosuna alınmadı.

"KULÜP BUL"

Yönetimin Caner'e, "Seninle devam etmek istemiyoruz, kulüp bulursan herkes için daha iyi olur" dediği öne sürüldü. Caner'le ilgili resmi bir açıklama gelmiş değil.