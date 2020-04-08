F.Bahçe'de de 'feda' hazırlığı

Her gün kulübe giderek, yönetim kurulu üyeleri semih Özsoy ve Selahattin Baki ile toplantılar yapan başkan Ali Koç, çözüm önerileri üzerinde görüş alış verişinde bulunuyor.



Başkan koç ve kurmaylarının, İtalya 1. Ligi kulüplerinin yaptığı gibi futbolcuların ücretlerinde indirim yapma konusunda görüş birliğine vardığı ve önümüzdeki hafta bunun için harekete geçileceği bildirildi.



Fenerbahçe yönetimi, futbolun yanı sıra, basketbol ve voleybol şubelerinde yüksek ücretler alan oyuncuların menajerleriyle de ücret indirimini görüşecek.







