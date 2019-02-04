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F.bahçe'den Büyük Başarı: 40 Madalya, 3 Türkiye Rekoru

1 saat önce

Fenerbahçe Atletizm Şubesi, Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na 40 madalya ve 3 Türkiye rekoru ile damga vurdu.

F.bahçe'den Büyük Başarı: 40 Madalya, 3 Türkiye Rekoru, System.String[]
Fenerbahçe Atletizm Şubesi, Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na 40 madalya ve 3 Türkiye rekoru ile damga vurdu. İstanbul'da düzenlenen Türkiye Büyükler ve 20 Yaş Altı Salon Atletizm Şampiyonası'na Fenerbahçe damga vurdu. Sarı-lacivertli atletler, şampiyonada 20 altın, 12 gümüş ve 8 bronz olmak üzere 40 madalya kazandı. Organizasyonda Fenerbahçeli sporculardan 3 de rekor geldi. Esra Yılmaz, 20 yaş altı kadınlar üç adım atlamada 26 Ocak'ta kırdığı 12.94'lük Türkiye rekorunu 13.13'e çıkardı ve altın madalyanın sahibi oldu. 20 yaş altı erkekler 60 metre yarışında piste çıkan Umut Uysal ise 6.87 ile kendisine ait olan U18 salon rekorunu 6.83'e çekerek yeniledi ve şampiyonluk elde etti. Mizgin Ay da Gençler 60 metre finalindeki 7.38'lik derecesiyle kendisine ait olan Türkiye rekorunu egale ederek yarışı kazandı. 02-03 Şubat 2019 tarihlerinde düzenlenen müsabakalarda Fenerbahçeli atletlerin aldıkları sonuçlar şöyle:

U20 KADINLAR: 60 m: 1. Mizgin Ay 7,38 kendine ait rekoru egale ederek birinci oldu 2. Melike Malkoç 7,66 3. Zülha Armutçu: 7,72 60 m engelli: 1. Nihan Akman 9,37 2. Sudenaz Gürbüzkol 9,44 3. Sudenaz Şahin 9,58

ÜÇ ADIM ATLAMA: 1. Esra Yılmaz 13,13 metrelik atlayışıyla U20 Gençler rekoru kırarak birinci oldu

YÜKSEK ATLAMA: 1. Rümeysa Ökdem 1,77

SIRIKLA ATLAMA : 1. Sümeyye Kinar 3,30 3. Beyza Baş 3.00

GÜLLE ATMA: 1. Pınar Akyol 14.71

U20 ERKEKLER: 60 m: 1. Umut Uysal 6,83 U18 Türkiye rekoru kırarak birinci oldu.

UZUN ATLAMA: 2. Yunus Emre Gümüş 7,06 3. Alper Güleç 6,84

ÜÇ ADIM ATLAMA: 1. Batuhan Çakır 14,77

YÜKSEK ATLAMA: 1.Batuhan Önder 2.02 2. Bedir Alpağu 1.99

SIRIKLA ATLAMA 3. Ömer Faruk Çanakçı 4,50

GÜLLE ATMA: 1. Alperen Karahan 19,84 2.Melih Yersel 17.00

BÜYÜK KADINLAR: 60 metre: 2. Yudum İliksiz 7,70



400 m: 1. Derya Yıldırım 55.38



3000 m: 1.Derya Kunur 9: 42.99

60 M ENGELLİ: 2. Şevval Ayaz 8,50 3. Nefise Karatay 8,55

UZUN ATLAMA: 1. Ecem Çalağan 6,11

ÜÇ ADIM ATLAMA: 1. Beyza Tilki 13.41

YÜKSEK ATLAMA: 2. Merve Menekşe 1,80

GÜLLE ATMA: 2. Aysel Yılmaz 14.29

BÜYÜK ERKEKLER: 60 m: 1. Kayhan Özer 6,76 2. Fatih Aktaş 6,86



400 m: 1. Akın Özyürek 48,16 3.Berke Akçam 48,71



800 m: 2. Abdullah Özdemir 1: 52.17



1500 m: 1.Abdullah Özdemir 3: 57,35



3000 m: 3.Süleyman Bekmezci 8: 28,35

60 M ENGELLİ: 1. Batuhan Buğra Eruygun 7,94 2. Furkan Aktaş 8,13

YÜKSEK ATLAMA: 1.Enes Talha Şenses 2,11

GÜLLE ATMA : 1.Osmancan Özdeveci 18.48

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 04:51 Kaynak: İHA

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