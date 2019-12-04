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F.Bahçe, G.Birliği hazırlıklarına başladı! Hasan Ali Kaldırım ise...
6 saat önce
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
İstanbulspor karşılaşmasında oynamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.
Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.
Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:20
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