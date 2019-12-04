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Son Dakika Spor F.Bahçe, G.Birliği hazırlıklarına başladı! Hasan Ali Kaldırım ise... - Son Dakika Spor

F.Bahçe, G.Birliği hazırlıklarına başladı! Hasan Ali Kaldırım ise...

6 saat önce

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

F.Bahçe, G.Birliği hazırlıklarına başladı! Hasan Ali Kaldırım ise..., System.String[]

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanda, Ziraat Türkiye Kupası'nda İstanbulspor ile oynanan karşılaşmada görev alan oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.


İstanbulspor karşılaşmasında oynamayan futbolcular ise 5'e 2 top kapma, pas ve bireysel çalışmalarla günü tamamladı.


Hasan Ali Kaldırım ve Mevlüt Erdinç, özel program dahilinde antrenman yaptı.


Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşılaşmasının hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.


Can Bartu Tesisleri, Hasan Ali Kaldırım, İstanbulspor, Fenerbahçe, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:20 
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