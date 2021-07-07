F.Bahçe için teklifleri kabul etmeyen ancak karşılık göremeyen Gökhan Gönül, yakın çevresine dert yandı

36 yaşındaki Gökhan Gönül'ün geleceği belirsizliğini koruyor. Tecrübeli futbolcu Adana Demir ve çeşitli Süper Lig takımlarından aldığı teklifleri geri çeviriyor. Ama Fenerbahçe'den bir karşılık alamadı. Gökhan'a Fenerbahçe'den bir çağrı gelmemesi, tecrübeli futbolcuyu mutsuzluğa sürükledi.

SEMBOLİK RAKAMA HAZIR

Gökhan Gönül, çok cüzi bir maaşla Fenerbahçe'de bir yıl daha devam edip kariyerine nokta koymak istiyor. Ancak Sarı-Lacivertliler'den bir ses çıkmıyor. Bu konuda mutsuz olan Gökhan'ın dostlarına mutsuz olduğunu ifade ettiği aktarıldı.