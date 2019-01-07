Son Dakika Haberleri: F.bahçe Kudret Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı

F.bahçe Kudret Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı

1 saat önce

Fenerbahçe, altyapısında oynayan genç oyuncu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı.

F.bahçe Kudret Saraçoğlu ile Sözleşme İmzaladı, System.String[]
Fenerbahçe, altyapısında oynayan genç oyuncu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Fenerbahçe, futbol altyapısında top koşturan 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzaladı. Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, orta saha mevkisinde oynayan genç futbolcunun imza töreninde Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yanı sıra; Sportif Direktör Damien Comolli ile oyuncunun ailesinin de yer aldığı belirtildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 02:36 Kaynak: İHA

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