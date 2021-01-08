F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti - Son Dakika

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti

08.01.2021 00:15

Uzun süredir Fenerbahçe'nin gündeminde olan ve sarı lacivertli kulüple anlaştığı iddia edilen Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil, menajeriyle görüşmek için Londra'nın yolunu tuttu.

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'den flaş bir hamle geldi.

TRT Spor'un haberine göre yıldız futbolcu menajeriyle görüşmek için İngiltere'nin başkenti Londra'ya gitti. Geçtiğimiz gün İstanbul'a gelen Mesut Özil'in Fenerbahçe ile 3,5 yıllığına anlaşma sağladığı iddia edilmişti.

BULUT: TRANSFER ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE NETLEŞİR

Aytemiz Alanyaspor maçı sonrasında Mesut Özil transferiyle ilgili konuşan Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, "Mesut Özil'in adı sosyal medyada çok dolaşıyor, önümüzdeki günlerde netleşir" ifadelerini kullandı.

DC UNITED'IN DA GÜNDEMİNDE

2013 yılından beri İngiliz devi Arsenal'in formasını giyen Mesut Özil ile Fenerbahçe'nin yanı sıra ABD ekibi DC United da ilgileniyor.

F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti

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Son Dakika Spor F.Bahçe'nin gündemindeki Mesut Özil, menajeri ile görüşmek için Londra'ya gitti - Son Dakika Spor


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