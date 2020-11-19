F.Bahçe'nin gündemindeki Yarmolenko, sarı lacivertlilere gelmek istiyor - Son Dakika

F.Bahçe'nin gündemindeki Yarmolenko, sarı lacivertlilere gelmek istiyor

19.11.2020 22:41

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak istediği Ukraynalı futbolcu Andriy Yarmolenko'nun menajeri oyuncusunun transferiyle ilgili, "Eğer şartlar uygun olursa Fenerbahçe'de seve seve forma giyer" ifadesini kullandı.

Yaz transfer döneminin şampiyonu Fenerbahçe'de sürpriz bir gelişme yaşandı. Sarı-Lacivertliler'in sezon başında alamadığı Yarmolenko'dan haber geldi. Kanat forvet oynayan Ukraynalı oyuncunun menajeri önceki gün Fenerbahçe'yi aradı ve oyuncunun gelmek istediğini söyledi.

Yarmolenko'nun menajeri yıldız oyuncunun İngiltere'de mutsuz olduğunu belirterek "Andriy Yarmolenko eğer şartlar uygun olursa Fenerbahçe'de seve seve forma giyer" dedi.

ADI LİSTEYE YENİDEN EKLENDİ

Fenerbahçeli kurmaylar bu gelişme üzerine Ukraynalı kanat forveti yeniden listeye ilave ettiler. Yönetim, Gençlerbirliği maçı sonrasında Erol Bulut ile görüş alışverişi yapacak.

KARARI EROL BULUT VERECEK

Eğer Erol Bulut onay verirse F. Bahçe, West Ham'da sürekli yedek kalan Yarmolenko için İngiliz kulübü ile masaya oturacak. Yarmolenko'nun sözleşmesi 2022'de sona eriyor.

(Kaynak: Takvim)

F.Bahçe'nin gündemindeki Yarmolenko, sarı lacivertlilere gelmek istiyor

Erol Bulut, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F.Bahçe'nin gündemindeki Yarmolenko, sarı lacivertlilere gelmek istiyor - Son Dakika Spor


YORUMLAR (1)

Son Dakika

Bülent Arınç'tan canlı yayında çok tartışılacak Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala sözleri Korona aşısı nasıl taşınacak ve muhafaza edilecek? Dünyanın merak ettiği detaylar belli oldu 6 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan 3 sapkın, büyü yapmak için de ciğerini kesip çıkarmış Trafik cezası olanlar dikkat! Peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulanacak Vizonlarda görülen mutasyona uğramış koronavirüs yok oldu Jamie Vardy'nin eşi, kendisine kocasının cinsel ilişki videosuyla şantaj yapan kişinin planını ifşa etti Son Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 4542 yeni vaka tespit edildi AB ve Almanya'dan art arda Türkiye'yle gerilimi tırmandıracak tehditler: Dönüm noktasındayız
Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim Ünlü sunucu Öykü Serter'den yasak aşk itirafı: Evli bir erkekle uzun süre birlikteydim         
22:49
Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı Berat Albayrak'ın istifasında parmağı var mı? Bülent Arınç, iddiaları yalanladı         
22:23
A Milli Takım'da yer alan Başakşehirli futbolcu koronaya yakalandı A Milli Takım'da yer alan Başakşehirli futbolcu koronaya yakalandı         
21:54
Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Kamyon ile kamyonetin çarpıştığı feci kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı         
21:25
Baba ve oğlu, 400 metre uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular Baba ve oğlu, 400 metre uçuruma yuvarlanarak hurdaya dönen araçtan sağ kurtuldular         
21:18
Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı Ünlü müzeden esprili paylaşım: Aleyna Tilki'nin balmumu heykeli de karantinaya alındı         
20:47
Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı Aralarında polis, uzman çavuş ve öğretim görevlisinin bulunduğu 10 kişi, sit alanında define ararken yakalandı         
20:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dikkat çektiği ekonomi ve yargı reformlarıyla ilgili çalışmalar 3 koldan başladı         
18:28
Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti Koronavirüsü dize getiren Avustralya'da 52 bin kişi rugby maçını tribünden takip etti         
16:50
Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı Sahra hastanesi olarak düzenlenen tartışmalı alanda 'estetik-kozmetik-güzellik fuarı' açıldı         
16:44
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü: Yasaklara geri dönmek zorunda kalabiliriz, bıçak kemiğe dayandı         
16:44
Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan Ermeni generalden itiraf gibi sözler: Çatışmalarla ilgili verdiğimiz bilgilerin hepsi yalan         
16:38
Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili Son Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi         
16:04
Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın çevre temizliğine dikkat çektiği paylaşımı hakkında suç duyurusu Bodrum Belediye Başkanı Aras'ın çevre temizliğine dikkat çektiği paylaşımı hakkında suç duyurusu         
15:47
YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri YouTuber Meryem Can'ın çıplak fotoğrafı ifşa mı oldu? Takipçileri "Ben değilim" açıklamasına inanmadı         
15:44
Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı Dünya'da ilk kez Türkiye'de görüldü! Testis ağrısıyla hastaneye giden vatandaşın korona testi pozitif çıktı         
11:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.11.2020 23:11:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: F.Bahçe'nin gündemindeki Yarmolenko, sarı lacivertlilere gelmek istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei