F.Bahçe'nin Konya kadrosunda sürpriz isimler!

Nabil Dirar dışında Sarı-lacivertli takımın Konya kafilesinde Ozan Tufan, Altay Bayındır, Serdar Aziz, Max Kruse, Tolgay Arslan kadroda bulunmuyor. Kadroya altyapıdan Ömer Faruk Beyaz, Cenk Alptekin ve Osman Ertuğrul Çetin dahil edildi.
Fenerbahçe'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:
Harun Tekin, Erten Ersu, Osman Ertuğrul Çetin, Simon Falette, Cenk Alptekin, Mauricio Isla, Murat Sağlam, Hasan Ali Kaldırım, Emre Belözoğlu, Jailson, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Mehmet Ekici, Miha Zajc, Ömer Faruk Beyaz, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Türüç, Garry Rodrigues, Vedat Muriqi, Mevlüt Erdinç