F.Bahçe'nin Konya kadrosunda sürpriz isimler!

Fenerbahçe 'nin Konyaspor maçı kamp kadrosu şu şekilde:

Nabil Dirar dışında Sarı-lacivertli takımın Konya kafilesinde Ozan Tufan , Altay Bayındır , Serdar Aziz , Max Kruse, Tolgay Arslan kadroda bulunmuyor. Kadroya altyapıdan Ömer Faruk Beyaz, Cenk Alptekin ve Osman Ertuğrul Çetin dahil edildi.

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