Fenerbahçe'nin maçına hakem Ali Koç atandı, ortalık karıştı! MHK sorumluları görevden aldı

U19 Gelişim Ligi'nde Fenerbahçe ile Ankaragücü'nün karşılacağı maç öncesinde hakem krizi patlak verdi. Mücadeleye atanan hakemin adının Ali Koç olması sosyal medyada büyük tepki çekti. Olayı değerlendiren Erman Toroğlu, Serdar Tatlı'nın bu atamayı gerçekleştirenleri görevden aldığını açıkladı.

Erman Toroğlu'nun konuya ilişkin sözleri şöyle:

"HERKES BİRBİRİNİN ALTINI OYMAYA ÇALIŞIYOR"

"İleride belki Fenerbahçe maçı yönetir ama şu aşamada yapılmaz. Belki mükemmel bir hakem olur, ismi Ali Koç olması, hakemlik yapmasına engel değil ama ne gereği var? Yüzlerce hakem var. Hakem aleminde herkes birbirinin altını oymaya çalışıyor.

"SERDAR TATLI GÖREVDEN ALDI"

Bu nasıl bir iş, bunu nasıl yaparlar. Serdar Tatlı, bu maça isim benzerliği bile olsa Ali Koç'u atayanları görevden aldı."