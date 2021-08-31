F.Bahçe'nin rakibi Olympiakos'ta deprem! Silahlı kavgadan tutuklanan Semedo, şimdi de tecavüz iddiasıyla hapsi boyladı

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakibi Olympiakos, Portekizli oyuncu Ruben Semedo hakkındaki iddialarla sarsıldı. 27 yaşındaki defans oyuncusunun bir arkadaşı ile birlikte, Oropos isimli sahil kasabasındaki bir barda tanıştıkları 17 yaşındaki genç kızı sarhoş edip, eve götürdükten sonra tecavüz ettikleri ileri sürüldü.

Genç kızın durumu polise ihbar etmesi üzerine yakalanan Semedo, tutuklanması talebiyle savcılığa sevk edildi. Pazar günü gözaltına alınan Semedo'nun avukatı, futbolcunun savcıya şikayetçinin 19 yaşında olduğunu söylediğini aktardı.

SİLAHLI KAVGA

Atinahaber'in aktardığı habere göre; Semedo'nun bu olaydan önce 2017 yılında karıştığı silahlı kavga yüzünden tutuklandığı belirtildi.