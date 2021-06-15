F.Bahçe'nin yeni transferi Serdar Dursun'dan heyecanlandıran Edin Dzeko paylaşımı

Serdar Dursun'un yaptığı bu paylaşım ve çift forvet notu, Edin Dzeko'nun da Fenerbahçe transfer olabileceği şeklinde yorumlandı. Geçtiğimiz günlerde de geçen sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe'nin Dzeko'yu kadrosuna katmak istediği ve bu yönde girişimleri olduğu basına yansımıştı.

TÜRKİYE'YE SICAK BAKIYOR

Edin Dzeko'nun Türkiye'de çok fazla arkadaşı var ve Süper Lig'de oynamaya sıcak bakıyor. Beşiktaş'ın da adı geçiyor ancak Siyah-Beyazlılar'ın gündeminde Diego Costa transferi var. Dzeko ile ilgili önümüzdeki günlerde Fenerbahçe ya da Beşiktaş sürprizi yaşanabilir.

BENZER ÖRNEK TALİSCA

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş forması giyen Vincent Aboubakar, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'a transfer oldu. Beşiktaş'ın eski yıldızı Anderson Talisca ise, bu transfer gerçekleşmeden önce Aboubakar ile bir fotoğrafını paylaşmış, 'Yakında birlikteyiz!' ifadesini de paylaşıma eklemişti. Aboubakar'ın Al Nasr'a transferi sonrası bu ikili, 4 yıl sonra tekrardan aynı takımda buluşmuş oldu. Bu haberin detaylarını aşağıdaki bağlantıdan okuyabilirsiniz.