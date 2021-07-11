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F.Bahçe ve G.Saray, çıkarları uğruna dost oldular! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek - Son Dakika

F.Bahçe ve G.Saray, çıkarları uğruna dost oldular! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek

11.07.2021 13:23

Burak Elmas'ın göreve gelmesiyle Fenerbahçe ve Galatasaray arasındaki ilişkiler daha önce hiç olmadığı kadar iyi bir hal aldı. Hakemler, MHK, limitler ve yabancı sayısında neredeyse tamamen aynı düşünen bu iki büyük kulüp, TFF'nin ardından Kulüpler Birliği'yle de çatışmaya başladı. Kulüpler Birliği, TFF'yi hedef alan açıklama metni yüzünden F.Bahçe ve G.Saray'a cephe aldı. Burak Elmas, bildirinin imzalanmaması halinde Kulüpler Birliği'nden çıkacaklarını söyledi. F.Bahçe de bu düşünceye yakın.

Kulüpler Birliği'nde TFF'yi hedef alan açıklama metni, 'rutin evrak' sanılarak imzalandı.

Metnin okunması üzerine Göksel Gümüşdağ başta olmak üzere bazı başkanlar itiraz etti.

TFF, bazı kulüplerin kendilerini devirme planı yaptığını düşünüyor ve Ali Koç, Burak Elmas, Süleyman Hurma, Ahmet Nur Çebi ve Fatih Saraç'ın bir 'oldu bitti' ile böyle bir metni geçirmek istediğine inanıyor.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi de, "Metin çok ağır olmuş" ifadelerini kullandı. Ancak Fenerbahçe ve Galatasaray'ın başkanları, metnin imzalanması gerektiğini söyledi.

ÇEBİ UYARILDI

Perşembe günü yapılan olağan genel kurul öncesinde söz alan Çebi, veda konuşmasında, "Arkadaşlar imzaladığınız metni size okumak istiyorum" deyince birçok kulüp başkanı, "Bizim imzaladığımız metinde açıklama yoktu" diyerek Çebi'yi uyardı.

ALİ KOÇ: ARKADAŞLAR NEDEN OKUMADINIZ?

Bu bölümde devreye giren Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, başkanlara "Arkadaşlar neden okumadınız? Ben okudum siz de okusaydınız" yanıtını verdi. Daha sonra okunan metin üzerinden bazı başkanların yorum yaptığı ve "Bu çok sert bir bildiri. Bazı ifadelerin değiştirilmesi lazım" diyerek itiraz ettikleri öğrenildi. Bu istek üzerine bazı cümleler değiştirilerek bir metin hazırlandı ve tekrar okundu. Buna rağmen bazı başkanların imzasını geri çektiği öğrenildi.

GÖKSEL GÜMÜŞDAĞ: BEN İMZA ATMAM

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ bildiriyle ilgili tepkisinde, "Ben imzalamadım. Bu haliyle de imzalamam" ifadelerini kullandı.

BURAK ELMAS: KULÜPLER BİRLİĞİ'NDEN ÇIKARIZ

Toplantıya ilk kez katılan Galatasaray'ın yeni başkanı Burak Elmas'ın da "İlk hazırlanan metin TFF'ye gönderilmeli. Yoksa biz Kulüpler Birliği'ne bundan sonra katılmayız" dediği iddia edilirken, en can alıcı cümle olan "Maçlara çıkmayız" ifadesinin özellikle rahatsızlık yarattığı kaydedildi. Fenerbahçe de, birçok konuda Galatasaray gibi düşünüyor.

GÖZLER 28 TEMMUZ'DAKİ KURULDA

Sonuç olarak Kulüpler Birliği'nde geçmişte olduğu gibi yine yayınlanan bir bildiri üzerinde tam bir mutabakat olmadığı ortaya çıktı. Şimdi gözler 28 Temmuz'da yapılacak Genel Kurul'a çevrildi. Talep edilen 4 maddenin genel kurulda TFF tarafından nasıl cevap bulacağı merak konusu. Umarız ki taraflar orta bir yolda uzlaşırlar, kaybeden Türk futbolu olmaz.

F.Bahçe ve G.Saray, çıkarları uğruna dost oldular! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek

Futbol Federasyonu, Burak Elmas, Galatasaray, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor F.Bahçe ve G.Saray, çıkarları uğruna dost oldular! Artık Kulüpler Birliği'ne karşı da birlikte hareket edilecek - Son Dakika Spor


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