F.Bahçe'ye gelmek için M. United'a baskı yapıyor
16 dakika önce
İNGİLİZ basınından Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Marcos Rojo ile ilgili önemli bir iddia geldi.
İNGİLİZ basınından Fenerbahçe
'nin transfer gündeminde yer alan Marcos Rojo
ile ilgili önemli bir iddia geldi.
The Times
'da yer alan haberde Arjantinli defans oyuncusunun kendisini kiralamak isteyen Fenerbahçe'ye transfer olmak için Manchester United
yönetimine baskı yaptığı belirtildi.
Haberde, Everton
'a gitmek istemesine rağmen bonservisi için 27 milyon Euro talep edilmesi nedeniyle transfer olamayan Rojo'nun bu nedenle kulüp yönetimine kızgın olduğu kaydedildi.
2014'te 20 milyon Euro'ya Manchester United'a gelen Rojo, geçen sezon 8 resmi maçta görev alabildi.
Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 08:34
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