F.bahçe'ye İlk Mağlubiyetini G.saray Tattırdı

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 12. hafta maçında Galatasaray
, Fenerbahçe Beko
'yu 84-74 mağlup etti ve ezeli rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı.
Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 12. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sarı kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede, ezeli rakibini 84-74 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.
---KÜNYE---
Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Erşan Kartal
xx, Mehmet Karabilecen xx, Ahmet Tatlıcı xx Galatasaray: Webster xx 13, Harrison xxxx 28, Arapovic xx 7, Hayes xx 11, Can xx 6, Caner Erdeniz
x, Erol Can x, Auguste xx 8, Göksenin xxx 11 Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan Fenerbahçe Beko: Melih xx 5, Kalinic xx 10, Sloukas xx 8, Guduric xx 11, Vesely xxx 23, Sinan x 2, Ali Muhammed
xx 6, Ahmet x 2, Lauvergne xx 7 Başantrenör: Zeljko Obradovic
1. periyot: 25-16 (Galatasaray lehine) Devre: 43-38 (Galatasaray lehine) 3. periyot: 59-52 (Galatasaray lehine)
(İHA)