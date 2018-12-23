Son Dakika Haberleri: F.bahçe'ye İlk Mağlubiyetini G.saray Tattırdı

F.bahçe'ye İlk Mağlubiyetini G.saray Tattırdı

1 saat önce

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 12. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etti ve ezeli rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 12. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu 84-74 mağlup etti ve ezeli rakibine ilk mağlubiyetini tattırdı.

Tahincioğlu Basketbol Süper Liginin 12. hafta maçında Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu konuk etti. Sarı kırmızılılar, baştan sona üstün götürdüğü mücadelede, ezeli rakibini 84-74 yendi. Bu sonuçla Fenerbahçe ligdeki ilk mağlubiyetini aldı.

---KÜNYE---

Salon: Sinan Erdem Hakemler: Erşan Kartal xx, Mehmet Karabilecen xx, Ahmet Tatlıcı xx Galatasaray: Webster xx 13, Harrison xxxx 28, Arapovic xx 7, Hayes xx 11, Can xx 6, Caner Erdeniz x, Erol Can x, Auguste xx 8, Göksenin xxx 11 Başantrenör: Ertuğrul Erdoğan Fenerbahçe Beko: Melih xx 5, Kalinic xx 10, Sloukas xx 8, Guduric xx 11, Vesely xxx 23, Sinan x 2, Ali Muhammed xx 6, Ahmet x 2, Lauvergne xx 7 Başantrenör: Zeljko Obradovic 1. periyot: 25-16 (Galatasaray lehine) Devre: 43-38 (Galatasaray lehine) 3. periyot: 59-52 (Galatasaray lehine)

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 05:26 Kaynak: İHA

basketbol, Beko, Fenerbahçe, Galatasaray, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



BB Erzurumspor, Evinde Kayserispor'la 1-1 Berabere Kaldı Basketbolda Galatasaray, Fenerbahçe Beko'yu Mağlup Etti

Bursaspor, Son Dakikada Penaltı Kaçırdığı Maçta Evkur Yeni Malatyaspor'la 1-1 Berabere Kaldı Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u Şov Yaparak Yendi: 4-1
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:47:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: F.bahçe'ye İlk Mağlubiyetini G.saray Tattırdı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]