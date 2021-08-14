F.Bahçe'ye transferi söz konusu olan Bakambu'nun, Kim'i tebrik etmesi iddiaları güçlendirdi

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Ligin ilk haftasına girilirken Serdar Dursun transferinden başka bir forvet alamayan Fenerbahçe'de taraftarlar öfkeli ve talepkar. Taraftarlar sosyal medyada Başkan Ali Koç başta olmak üzere yönetim kanadına da eleştiri yöneltiyor. 7 senelik şampiyonluk hasretinin dineceğinin sözünü veren Koç, sağ bek, sol bek ve santrfor transferlerini yetiştiremedi. Tüm bu gelişmelerin dışında iki gündür Twitter'da TT listesinden Bakambu'nun adı düşmüyor.

SİNYAL VERİYOR

Bakambu, Güney Koreli takım arkadaşı Kim'i Fenerbahçe'ye transferi için tebrik etti. Bunu da açık hikaye bölümünden paylaştı. Ayrıca bir paylaşımında da Kim'in Türkiye temsilcisi Elif Sözeri'yi etiketledi.

YENİ TAKİPLEŞME

Bakambu ve temsilci Sözeri, birkaç gün öncesine kadar takipleşmiyordu. Ancak Kim'in F. Bahçe'ye transfer olmasından sonra Sözeri'nin Bakambu ile de çalışmaya başladığı iddiaları ortaya atıldı. Bu yaşananlar Bakambu'nun F.Bahçe'ye imza atma ihtimalini bir hayli kuvvetlendiriyor. Artık fazla zamanı kalmayan F.Bahçe'nin, sözleşmesinin bitmesine 6 ay kalan Bakambu'yu sonuçlandırma durumu oldukça yüksek.

BARCELONA'YA GİDİYORDU

İsmi Fenerbahçe ile anılan Bakambu 19/20 sezonunun devre arasında Barcelona ile her konudaanlaşmıştı.

İspanya yolculuğu için Hong Kong'a geçmiş, Uçağa binmesine dakikalar kala Barça Sportif Direktörü Abidal,transferden vazgeçtiğini oyuncuya bildirince transfer iptal olmuştu.

TARAFTARLAR HEYECANLI

Sarı-Lacivertli taraftarlar Bakambu ismine de oldukça sıcak baktı. Futbolcu hakkında yapılan olumlu yorumlar bir hayli fazla. Bakambu, Bursaspor'da oynadığı dönemde F.Bahçe ile anılmıştı ama tercihini İspanya'dan yana kullanmıştı.