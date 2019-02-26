Son Dakika Haberleri: F.bahçeli Baba Oğlun Marketteki Gol Sevinci

F.bahçeli Baba Oğlun Marketteki Gol Sevinci

40 dakika önce

Dün akşam oynanan ve 3-3 berabere biten Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini kendi marketlerinde izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı.

Dün akşam oynanan ve 3-3 berabere biten Beşiktaş- Fenerbahçe derbisini kendi marketlerinde izleyen baba ve oğlunun gol sevinci güvenlik kamerasına yansıdı.

Süper Lig'de 23. haftanın kapanış maçında Beşiktaş, ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk etti. Beşiktaş'ın ilk yarıda attığı gollerle 3-0 yenik durumu düşen Fenerbahçe, ikinci yarıda geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Nefes kesen karşılaşmayı Düzce'de işlettikleri markette izleyen baba ve oğlu ise Fenerbahçe'nin attığı 3. golde adeta sevinçten kendilerinden geçti. Beraberlik golü ile birbirlerine sarılarak sevinen sarı-lacivertli baba ve oğlunun coşkulu anları ise iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde maçı dikkatle izleyen ikili, Fenerbahçe'nin attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşıyor. Bulundukları yerden fırlayan ikili, golü önce birbirine sarılarak kutluyor. Uzun süren gol sevincinde sarı-lacivertli genç ise dakikalarca market içinde sevinç turu atıyor.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:56 Kaynak: İHA

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