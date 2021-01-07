F.Bahçeli kaleci Altay: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum - Son Dakika

F.Bahçeli kaleci Altay: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum

07.01.2021 21:27

Aytemiz Alanyaspor'u 2-1 mağlup eden Fenerbahçe'de kaleci maç sonrası verdiği röportajda, "Benim için çok zor bir maçtı, duygu yoğunluğu hat safhada bir maçtı. Dün maalesef kuzenimi kaybettim, beraber büyüdüğüm kuzenimi toprağa verdim. Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'de Altay Bayındır, Alanyaspor'u 2-1 mağlup ettikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Altay maç sonu sözlerinde; "Benim için çok zor bir maçtı, duygu yoğunluğu hat safhada bir maçtı. Dün maalesef kuzenimi kaybettim, beraber büyüdüğüm kuzenimi toprağa verdim. Duygusal anlamda yoğun bir gece yaşadım. Ailemin yanında bulundum, ikinci ailem de buradaydı, onların da yanında olmalıydım. Galibiyet önemliydi, çok mutluyum. Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum. Ruhu şad olsun" dedi.

"HEP AKLIMDA O VARDI"

Genç kaleci sözlerini; "Golü attıktan sonra aklıma kuzenim geldi, hep aklımda o vardı. Golü de ona armağan ettim" diyerek bitirdi.

F.Bahçeli kaleci Altay: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum

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Son Dakika Spor F.Bahçeli kaleci Altay: Galibiyeti kaybettiğim kuzenime yolluyorum - Son Dakika Spor


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