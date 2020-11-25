F.Bahçeli Samatta, sakatlığı nedenile Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek - Son Dakika

F.Bahçeli Samatta, sakatlığı nedenile Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

25.11.2020 18:44

Türkiye Kupası'nda oynanan Sivas Belediyespor maçında sakatlanan Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Mbwana Smatta'nın Beşiktaş derbisinde takımdaki yerini alamayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynadığı maçta sakatlanan Mbwana Smatta'nın durumu belli oldu.

Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsünün bu sakatlığının ardından hafta sonu Beşiktaş derbisinde oynayamayacağı belirtildi.

F.Bahçeli Samatta, sakatlığı nedenile Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek

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Son Dakika Spor F.Bahçeli Samatta, sakatlığı nedenile Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek - Son Dakika Spor


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