Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nda Sivas Belediyespor ile oynadığı maçta sakatlanan Mbwana Smatta'nın durumu belli oldu.
Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamada "Dünkü maçta ayağına darbe alan Samatta'nın çekilen MR'ında sol diz iç yan bağında esneme, eklem kapsülünde zorlanma tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe'nin Tanzanyalı golcüsünün bu sakatlığının ardından hafta sonu Beşiktaş derbisinde oynayamayacağı belirtildi.
Son Dakika › Spor › F.Bahçeli Samatta, sakatlığı nedenile Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek - Son Dakika Spor